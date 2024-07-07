كريستيانو رونالدو يكشف موقفه من كأس العالم 2026

كشفت تقارير صحفية، عن موقف كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ولاعب نادي النصر السعودي، من خوض منافسات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وودعت البرتغال يورو 2024 على يد فرنسا، حيث وصل المنتخبان إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها منتخب فرنسا لصالحه بنتيجة 5-3 ليضرب موعدًا مع إسبانيا في دور نصف نهائي كأس أمم أوروبا “يورو2024”.

ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» عقب الخروج:” أردنا المزيد. لقد كنا نستحق الأفضل. لنا كأشخاص وللبرتغال بشكل عام”.

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وتابع: «نحن ممتنون لكل ما قدمتموه لنا ولكل ما حققناه حتى الآن مع البرتغال، داخل وخارج الملعب».

واختتم: «أنا متأكد من أن هذا الإرث سيتم تكريمه وسيستمر بناؤه معًا».

ووفقًا لـ شبكة “manchester evening news” التي أشارت في تقرير لها إلى أنه من المتوقع أن يشارك رونالدو مع البرتغال في مونديال 2026.

وخاض رونالدو حتى الآن رفقة منتخب البرتغال 212 مباراة.