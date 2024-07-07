ميكالي يحسم مصير شارة القيادة في أولمبياد باريس 2024

حسم البرازيلي، روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، مصير شارة القيادة، خلال المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقرر ميكالي، منح لاعب وسط آرسنال الإنجليزي السابق، محمد النني، شارة قيادة منتخب مصر الأولمبي، في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويأتي هذا القرار تقديرًا لخبرة النني الدولية الكبيرة، حيث سبق له المشاركة مع منتخب مصر الأول في بطولات كأس العالم 2018 وكأس الأمم الأفريقية 2017و 2019 و2021و 2023.

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وانضم النني إلى معسكر المنتخب الأولمبي اليوم، تمهيدًا للمشاركة معه في أولمبياد باريس، حيث سيخوض المنتخب مباراتين وديتين ضد أوكرانيا والعراق يومي 14 و 17 يوليو الجاري، قبل السفر إلى مدينة نانت استعدادًا للمباراة الافتتاحية ضد الدومينيكان في 24 يوليو.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الأولمبي مشواره في أولمبياد باريس 2024 بمواجهة الدومينيكان في 24 يوليو.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء- علي الجابري- محمد سيحا.

خط الدفاع: كريم الدبيس- حسام عبد المجيدة أحمد سيد عبد النبي- محمد حمدي-محمد طارق- أحمد عيد- محمد مغربي- عمر فايد.

خط الوسط: محمد النني- أحمد سيد زيزو- أحمد نبيل كوكا- محمد شحاتة- زياد كمال- إبراهيم عادل- محمود صابر- أحمد عاطف قطة- مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: بلال مظهر- أسامة فيصل.