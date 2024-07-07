الاهلي يستعيد لاعبه المصاب قبل مباراة طلائع الجيش

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أحد اللاعبين قبل مواجهة نظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشارك بيرسي تاو، لاعب الاهلي، في التدريبات الجماعية، اليوم الأحد، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المُقررة غدًا الإثنين في إطار الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

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وشهد المران عودة اللاعبين إلى التدريبات بعد حصولهم على راحة سلبية لمدة 48 ساعة.

بدأ المران بمحاضرة فنية بالفيديو من قبل المدير الفني مارسيل كولر، لشرح بعض النقاط الفنية للاعبين.

تلا ذلك تدريبات بدنية متنوعة بقيادة مخطط الأحمال أندرياس إندويا مع بداية فقرات المران الجماعي.

واختص ميشيل يانكون، مدرب الحراس، بقيادة مران فني وبدني خاص بـ حراسة المرمى، بمشاركة رباعي الحراس محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف.

واختتم المدير الفني المران بفقرة من التدريبات الفنية وتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

يُذكر أن الاهلي يلتقي طلائع الجيش في السابعة مساء غد الإثنين، على استاد القاهرة الدولي.