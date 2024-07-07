مبابي يقرب نجم ريال مدريد من الانضمام لـ الهلال السعودي

مازال يتردد في أروقة نادي الهلال السعودي لكرة القدم حديث حول إمكانية التعاقد مع البرازيلي رودريجو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتشير التقارير إلى رودريجو بات يشعر بالقلق من فقدان مكانته الأساسية في تشكيلة ريال مدريد مع قدوم النجم الفرنسي كيليان مبابي والمواطن البرازيلي إيندرك في الموسم الجديد.

ويسعى رودريجو، الذي تألق مع منتخب البرازيل في يورو 2024، إلى تجنب الجلوس على مقاعد الاحتياط، خاصة مع تألق التركي أردا جولر في نفس البطولة.

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وتؤكد التقارير أن إدارة ريال مدريد قد تكون منفتحة على بيع اللاعب في حال تلقت عرضًا مناسبًا من نادي الهلال خلال الأسابيع المقبلة.

وفي سياق أخر خرج رودريجو من ملعب إليجيانت ستاديوم في لاس فيجاس، مساء أمس، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا 2024.

تعرض رودريجو لتدخل عنيف من قبل لاعب أوروجواي ناهيتان نانديز، مما أدى إلى طلب رودريجو التبديل.

وغادر رودريجو الملعب وهو يعرج ويواجه صعوبة في المشي، مع كيس من الثلج على كاحله، ليُثير قلق الجهاز الفني لريال مدريد بشأن إمكانية لحاقه بفترة الإعداد للموسم الجديد.

وأكدت تقارير صحفية أن رودريجو خضع لفحوصات أولية في غرفة الملابس، سيخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد طبيعة إصابته ومدى غيابه.