عبد الله السعيد يتخظى الضظوي وينفر بالمركز الثالث في هدافي الدوري المصري

سجل عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رقمًا تاريخيًا بعد إحرازه هدفين في مواجهة الإسماعيل.

وتخطى السعيد رقم سيد الضظوي في قائمة هدافي الدوري المصري التاريخيين حيث رفع رصيده إلى 129 هدفًا لينفرد بالمرتبة الثالثة.

وأحرز عبد الله السعيد ركلتي جزاء في مواجهة الإسماعيلي المقامة ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وتقدم الإسماعيلي بالهدف الأول عن طريق عبد الرحمن مجدي، قبل أن يتعادل الزمالك ويتقدم عن طريق عبد الله السعيد.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عاطف – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف “روقا” – محمد السيد – ترافيس موتيابا -مهاب ياسر – إبراهيما نداي.

خط الهجوم : عمار ياسر .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، عمر عبد العزيز وحازم أسامة و سيد عبد الله “نيمار” ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر ويوسف أوباما و مصطفى شلبي وسيف الجزيري.

ويضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من:

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: محمد نصر – عماد حمدي – محمد دسوقي – عبد الكريم مصطفى.

خط الوسط: محمد عبد السميع – هشام محمد – عبد الرحمن مجدي – مروان حمدي.

خط الهجوم: خالد النبريصي – إيريك تراوري .

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عبد الله جمال وحاتم سكر ومحمد عمار ومحمد بيومي ومحمد مخلوف وعمر الساعي ومحمد خطار وعمر القط ونادر فرج.