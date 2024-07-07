كهربا يشارك في مران الأهلي استعداداً لمواجهة طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

انتطم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق استعداداً لمواجهة فريق طلائع الجيش ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان كهربا قد تم استبعاده عن تدريبات الفريق الأول خلال الأيام الماضية، من قبل المدير الفني للفريق مارسيل كولر، لأسباب تأديبية بعد رفضه استكمال مران المستبعدين عقب مباراة الأهلي وفاركو.

وغاب كهربا عن أخر مباراتين للمارد الأحمر في مسابقة الدوري المصري الممتاز، أمام كلا من الداخلية وطلائع الجيش.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره طلائع الجيش غداً، في إطار منافسات الجولة ال 30 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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