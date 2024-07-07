"وفاته درس".. إمام عاشور ينعى أحمد رفعت ويقيد التعليقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نعى إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، الذي وافته المنية فجر أمس السبت، إثر تدهور حالته الصحية.

وكان نادي مودرن سبورت، أعلن فجر أمس السبت الموافق 6 يوليو الجاري وفاة أحمد رفعت، إثر تدهور حاد في حالته الصحية، والتي نقل بعدها إلى المستشفى.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للراحل أحمد رفعت، وكتب عليها: "رحم الله أحمد رفعت وأسكنه فسيح جناته، جاءت وفاته درسا يذكرنا أن لاعب الكرة نفسًا في المقام الأول، نفسًا تتأثر بالضغط وبمزيد من هذا الضغط، قد تنهار وتتركنا نادمين على عدم إغاثتها حين كانت في أشد الحاجة ليد تخرجها من أزمتها، ربنا يرحمك يا احمد".

وقام إمام عاشور بتقييد التعليقات على المنشور الخاص به، وقام بحصرها على أشخاص معينة.

ويذكر أن اللاعب تعرض لأزمة قلبية، في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس 2024، وسقط مغشيا عليه في الملعب دون تدخل أحد معه، ليدخل في غيبوبة ويخضع لعدة عمليات جراحية قبل أن يغادر المستشفى.