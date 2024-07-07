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"توقف قلبه وأوجع قلوبنا" جمهور الزمالك ينعى أحمد رفعت (فيديو وصور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نعى جمهور الزمالك في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، أحمد رفعت لاعب الفريق السابق ومودرن سبورت، والذي وافته المنية فجر أمس السبت، بعد تدهور حالته الصحية.

ورفعت جماهير الزمالك في مدرجات مباراة الفريق والإسماعيلي، لافتة كتب عليها: "توقف قلبه وأوجع قلوبنا، في الجنه يا رفعت".

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي، حاليا على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة 30 من الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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