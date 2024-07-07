"في قلوبنا".. رابطة الأندية تنعى أحمد رفعت خلال مباراة الزمالك بهذه الطريقة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرصت رابطة الأندية المحترفة المصرية، على الاستمرار في نعى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، الذي وافته المنية فجر أمس السبت، إثر تدهور حالته الصحية.

ونشرت رابطة الأندية المحترفة المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: صورة لجماهير نادي الزمالك يرفعون لافتة تحمل صورة أحمد رفعت من داخل مدرجات ستاد القاهرة، وعلق عليها الحساب الرسمي للرابطة: "في قلوبنا، وضع رمز قلب أحمر ورمز التحية".

وكان نادي مودرن سبورت، أعلن فجر أمس السبت الموافق 6 يوليو الجاري وفاة أحمد رفعت، إثر تدهور حاد في حالته الصحية، والتي نقل بعدها إلى المستشفى.

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