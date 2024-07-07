نادر شوقي يشيد بجمهور الزمالك بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أشاد نادر شوقي وكيل الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، الذي وافته المنية فجر أمس السبت، بجمهور نادي الزمالك الحاضر في مدرجات ستاد القاهرة لمتابعة مباراة فريقه أمام الإسماعيلي.

وحرصت جماهير نادي الزمالك على رفع لافتات، تنعى خلالها الراحل أحمد رفعت، حيث رفعت الجماهير لافتة من داخل مدرجات ستاد القاهرة، كتب عليها: "توقف قلبه وأوجع قلوبنا، في الجنة يا رفعت".

وكتب نادر شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "جمهور نادي الزمالك، ووضع رمز قلب أحمر ورمز التحية والشكر".

وكان نادي مودرن سبورت، أعلن فجر أمس السبت الموافق 6 يوليو الجاري وفاة أحمد رفعت، إثر تدهور حاد في حالته الصحية، والتي نقل بعدها إلى المستشفى.

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