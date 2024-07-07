بينهم بيراميدز.. زيزو يغيب عن الزمالك 9 مباريات للمشاركة في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تقرر أن يغيب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، عن عدد من مباريات الأبيض، بعد الموافقة على مشاركته مع المنتخب الأولمبي في بطولة دورة الألعاب الأولمبية بباريس.

ووافق جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، على مشاركة زيزو مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس، بعد طلب رسمي من جانب البرازيلي ميكالي المدير الفني للفراعنة.

ومن المنتظر أن ينضم زيزو لصفوف المنتخب الأوليمبي 11 يوليو الحالي، عقب مواجهة طلائع الجيش المؤجلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

غياب زيزو عن مباريات الزمالك..

وتقرر أن يغيب أحمد سيد زيزو عن مباريات الزمالك، لفترة تصل إلى 7 مباريات، حال تأهل المنتخب الأولمبي إلى الدور التالي للبطولة وهم:

-مباراة الإسماعيلي في الجولة الـ30 للدوري المصري

–مباراة طلائع الجيش يوم الخميس 11 يوليو المؤجلة من الجولة الـ16

-مباراة بلدية المحلة يوم 15 يوليو، في لقاء مؤجل من الجولة 17.

- مباراة بروكسي يوم 18 يوليو، في دور الـ32 من كأس مصر.

- مباراة الداخلية يوم 21 يوليو، في الجولة 31.

- مباراة بيراميدز يوم 26 يوليو، في لقاء مؤجل من الجولة 18.

- المقاولون العرب يوم 29 يوليو، في لقاء مؤجل من الجولة 19.

حال تأهل المنتخب للدور التالي:

- لقاء الجونة يوم 2 أغسطس، في لقاء الجولة 32

- مباراة زد يوم 5 أغسطس، في لقاء مؤجل من الجولة 23.

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