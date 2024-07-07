"بعد غرق قاربهم".. إنقاذ 3 لاعبين من اتحاد طنجة واثنان في عداد المفقودين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعرض لاعبو اتحاد طنجة لكرة القدم، لحادث غرق أثناء جولة على يخت صغير، على بعد أميال من شاطئ مدينة المضيق.

وقال عبد الله المرابط الأمين العام لفريق اتحاد طنجة، في تصريحات نقلتها قنوات بي إن سبورتس، إن طواقم الدفاع المدني المغربي أنقذت 3 لاعبين من النادي مساء السبت، في حين لا يزال لاعبان في عداد المفقودين.

وأضاف المرابط: "البحث لا يزال جارياً عن لاعبين اثنين إثر حادثة الغرق، وهما سلمان الحراق وعبداللطيف أخريف".

وأشارت تقارير إلى أن اللاعبين الناجين من الموت هم، أسامة افلاح، سليمان الدهدوه وعبد الحميد المعلي.