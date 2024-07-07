شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: تشكيل لجنة طبية بجانب القانونية للتحقيق فى وفاة أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 07:22 م

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه تم تشكيل لجنة طبية بجانب اللجنة القانونية للتحقيق فى ملابسات وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

وقال صبحي، خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقد بالعاصمة الإدارية للكشف عن الملابس الرسمية للبعثة المصرية التي ستشارك في أولمبياد باريس، إن اللجنة الطبية مكونة من الدكتور حازم خميس والدكتور شريف مستشار وزير الصحة للحالات الحرجة، وعدد من الأطباء، بجانب اللجنة الفنية والقانونية.

وأضاف وزير الرياضة إن هذا دورنا للحفاظ على اللاعبين وحقوقهم.

وطلب صبحى خلال مؤتمر الأولمبية والبارالمبية للإعلان عن ملابس البعثة الرسمية فى باريس، الوقوف دقيقة حدادا على روح أحمد رفعت.