شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة من التعادل السلبى بين الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والإسماعيلى التي تجمعهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وما زال التعادل السلبى مسيطرًا على اللقاء.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: محمد عاطف – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر، خط الوسط: محمد أشرف "روقا"– محمد السيد - ترافيس موتيابا - مهاب ياسر – إبراهيما نداي، خط الهجوم: عمار ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر عبد العزيز وحازم أسامة و سيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر ويوسف أوباما و مصطفى شلبي وسيف الجزيري.

ويضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من: حراسة المرمى: كمال السيد، لدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقى، محمد نصر، عماد حمدى، الوسط: هشام محمد، مروان حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، إيريك تراورى، والهجوم: خالد النبريصى.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من: أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزى وأحمد الشيخ للإصابة، وحمدى النقاز للإيقاف، بالإضافة إلى عبد الرحمن الدح وباسم مرسى ومحمد حسن للاستبعاد الفنى، ومحمد هاشم وأحمد محسن وكريم عرفات للاستبعاد من تدريبات الفريق الأول.

ويحتل الزمالك المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.



الجماهير ترفع شعار الزمالك



الزمالك جسد روحه الجماهير



الشارات السوداء



الشاره السوداء



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جماهير الزمالك تنعي احمد رفعت



جهاز الزمالك



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دخله جماهير الزمالك



دقيقه حداد على روح رفعت



دقيقه حداد



شعار الزمالك



فريق الزمالك



نعي احمد رفعت