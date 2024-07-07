شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام راحة سلبية للاعبى المصرى والفريق يستأنف تدريباته الخميس استعدادا للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية لثلاثة أيام، على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الخميس المقبل على استاد الكلية الحربية بالقاهرة، استعدادًا لمباراته بالجولة الحادية والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق المقاولون العرب، والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد الموافق الحادي والعشرين من يوليو الجاري على استاد برج العرب.

كان المصري قد نجح اليوم في تحقيق فوزه الثالث على التوالي بعد تغلبه على نظيره بلدية المحلة بهدف وحيد سجله ميدو جابر ليرتفع رصيد النسور الخضر إلى النقطة الحادية والخمسين، مواصلًا حفاظه على المركز الثالث.

ظهر لاعبو النادي المصري بقميص يحمل صورة الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، قبل انطلاق مباراة بلدية المحلة بالدوري، كما وقف لاعبو الفريقين والأجهزة الفنية دقيقة حدادا على روح اللاعب الراحل قبل انطلاق المباراة.

وأعلن النادي المصري، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عدم متابعة وتغطية مباراة الفريق البورسعيدي اليوم أمام بلدية المحلة في الجولة 30 بالدوري عبر الحسابات الرسمية، وذلك حداداً على أحمد رفعت لاعب الفريق السابق.