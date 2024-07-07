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تعادل سلبى بين الجونة وسيراميكا فى الشوط الأول

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأحد، 07 يوليو 2024 07:56 م

انتهى الشوط الأول من مباراة الجونة أمام سيراميكا بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم الإثنين على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ30 الدوري.

وضم تشكيل الجونة كلا من:
حراسة المرمى: صبحي سليمان
الدفاع: كمال أبو الفتوح، أحمد حامد شوشة، أحمد عبد الرسول، أحمد محمود
الوسط: نور السيد، رضا صلاح، محمد الدغيمي، سيف الدين شيكا، أيمن سعد موكا
الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا


بينما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: فيڤور اكيم - سعد سمير - رجب نبيل - خالد صبحي.
خط الوسط: إبراهيم محمد - صامويل أمادي - أحمد القندوسي - محمد توني .
خط الهجوم: چون إيبوكا - أحمد ياسر ريان.


وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - أحمد بيكهام - عبد الرحمن بودي - محمد فايز - أحمد بلحاج - نور علاء - مروان عثمان - أحمد القرموطي - محمد عادل.

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