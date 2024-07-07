شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين الجونة وسيراميكا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 07:56 م

انتهى الشوط الأول من مباراة الجونة أمام سيراميكا بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم الإثنين على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ30 الدوري المصري الدوري.

وضم تشكيل الجونة كلا من:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: كمال أبو الفتوح، أحمد حامد شوشة، أحمد عبد الرسول، أحمد محمود

الوسط: نور السيد، رضا صلاح، محمد الدغيمي، سيف الدين شيكا، أيمن سعد موكا

الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا



بينما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: فيڤور اكيم - سعد سمير - رجب نبيل - خالد صبحي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صامويل أمادي - أحمد القندوسي - محمد توني .

خط الهجوم: چون إيبوكا - أحمد ياسر ريان.



وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - أحمد بيكهام - عبد الرحمن بودي - محمد فايز - أحمد بلحاج - نور علاء - مروان عثمان - أحمد القرموطي - محمد عادل.