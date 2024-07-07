شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الزمالك يرفع لافتة "توقف قلبه وأوجع قلوبنا فى الجنة يا رفعت" والان مع تفاصيل الخبر

رفعت جماهير الزمالك المتواجدة فى مدرجات استاد القاهرة الدولى، لافتة مكتب عليها "توقف قلبه وأوجع قلوبنا في الجنة يا رفعت" لنعى الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

وظلت جماهير الزمالك تهتف على فترات من عمر الشوط الأول من مباراة الإسماعيلى بهتاف: "فى الجنة يا رفعت".

ووقف لاعبو الزمالك والإسماعيلى دقيقة حدادا على روح الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، الذى رحل عن عالمنا مساء السبت بعد تعرضه لأزمة قلبية، وذلك قبل انطلاق المباراة التي تجمعهما حاليا باستاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: محمد عاطف – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر، خط الوسط: محمد أشرف "روقا"– محمد السيد - ترافيس موتيابا - مهاب ياسر – إبراهيما نداي، خط الهجوم: عمار ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر عبد العزيز وحازم أسامة و سيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر ويوسف أوباما و مصطفى شلبي وسيف الجزيري.

ويضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من: حراسة المرمى: كمال السيد، لدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقى، محمد نصر، عماد حمدى، الوسط: هشام محمد، مروان حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، إيريك تراورى، والهجوم: خالد النبريصى.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من: أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزى وأحمد الشيخ للإصابة، وحمدى النقاز للإيقاف، بالإضافة إلى عبد الرحمن الدح وباسم مرسى ومحمد حسن للاستبعاد الفنى، ومحمد هاشم وأحمد محسن وكريم عرفات للاستبعاد من تدريبات الفريق الأول.

ويحتل الزمالك المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.