شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الزمالك يحاول التقدم.. والإسماعيلى يسعى للمباغتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والإسماعيلى التي تجمعهما مساء اليوم، الأحد، فى استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وما زال التعادل السلبى بين الفريقين.

وجاءت أحداث الشوط الأول بين الفريقين هادئة حيث لم يشهد الشوط هجمات خطرة تذكر، وانحصرت الكرة فى وسط الملعب مع بعض الهجمات على استحياء.

ومع انطلاق الشوط الثاني حاول الزمالك السيطرة على مجريات اللقاء والاستحواذ على الكرة،

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: محمد عاطف – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر، خط الوسط: محمد أشرف "روقا"– محمد السيد - ترافيس موتيابا - مهاب ياسر – إبراهيما نداي، خط الهجوم: عمار ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر عبد العزيز وحازم أسامة و سيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر ويوسف أوباما و مصطفى شلبي وسيف الجزيري.

ويضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من: حراسة المرمى: كمال السيد، لدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقى، محمد نصر، عماد حمدى، الوسط: هشام محمد، مروان حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، إيريك تراورى، والهجوم: خالد النبريصى.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من: أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزى وأحمد الشيخ للإصابة، وحمدى النقاز للإيقاف، بالإضافة إلى عبد الرحمن الدح وباسم مرسى ومحمد حسن للاستبعاد الفنى، ومحمد هاشم وأحمد محسن وكريم عرفات للاستبعاد من تدريبات الفريق الأول.

ويحتل الزمالك المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.