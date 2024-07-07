شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على تعديل توقيتات انطلاق مباريات الدورى لتبدأ 5:30 مساء والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 08:24 م

وافق الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تعديل التوقيتات الخاصة بمنافسات الدورى الممتاز لكرة القدم، ليبدأ انطلاق المباريات فى الخامسة والنصف مساء.

يأتى ذلك فى ضوء ما عرضه وزير الشباب والرياضة بشأن تأخير موعد انطلاق المباريات، حفاظاً على اللاعبين بالنظر إلى التوقعات الخاصة بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم التنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بشأن بدء تطبيق تلك القرارات.