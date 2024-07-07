شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يشارك في مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

انتظم محمود كهربا لاعب الأهلي في مران فريقه الجماعي اليوم الأحد في بداية التحضير لمباراته أمام طلائع الجيش غدًا الإثنين في ختام منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، بعدما تم استبعاده من آخر مباراتين أمام طلائع الجيش والداخلية بسبب التراخي في أداء تدريبات اللاعبين المستبعدين من مباراة فاركو الماضية.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأحد بعد 48 ساعة راحة عقب مباراة الداخلية، حيث يخوض مران وحيد قبل مواجهة الطلائع قبل الدخول في معسكر مغلق.

وركز كولر على الجوانب الفنية في المران الأخير قبل مواجه طلائع الجيش وعقد محاضرة فنية يتحدث خلالها عن أبرز النقاط الفنية في مباراة طلائع الجيش.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال تدريبات بدنية متنوعة للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

شهد المران انتظام بيرسي تاو في التدريبات الجماعية تدريجيًّا عقب انتهاء برنامجه التأهيلي وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده في العضلة الخلفية.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا فنيًّا وبدنيًّا متنوعًا شارك فيه رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف.

واختتم المدير الفني المران بفقرة من التدريبات الفنية وتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في السابعة من مساء غد الإثنين، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز.