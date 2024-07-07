شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد ينفرد بالمركز الثالث كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد عبد الله السعيد صانع ألعاب الزمالك بالمركز الثالث بقائمة هدافى ترتيب الدورى المصرى برصيد 128 هدفًا بعدما نجح في إحراز هدفى فريقه في مرمى الإسماعيلى بالمباراة المقامة حاليًا باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة الـ30 للمسابقة متفوقًا على السيد الضطوى الذى حل رابعًا برصيد 127 هدفًا.

ونجح عبد الله السعيد في إحراز هدفى الزمالك من ركلتى جزاء واللذان احتسبهما أمين عمر حكم اللقاء ليتصدى لهما اللاعب الدولى وينجح في إحرازهما ليصل للهدف 128.

ويتصدر حسن الشاذلى نجم هجوم الترسانة الأسبق والكرة المصرية ترتيب الهدافين التاريخيين في الدوري المصري، برصيد 176 هدفا، يليه حسام حسن في المركز الثانى برصيد 168 هدفًا أحرزهم على مدار مسيرته الكروية، والتي زينها بارتدائه بقميص قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: محمد عاطف – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر، خط الوسط: محمد أشرف "روقا"– محمد السيد - ترافيس موتيابا - مهاب ياسر – إبراهيما نداي، خط الهجوم: عمار ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر عبد العزيز وحازم أسامة و سيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر ويوسف أوباما و مصطفى شلبي وسيف الجزيري.

ويضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من: حراسة المرمى: كمال السيد، لدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقى، محمد نصر، عماد حمدى، الوسط: هشام محمد، مروان حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، إيريك تراورى، والهجوم: خالد النبريصى.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من: أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزى وأحمد الشيخ للإصابة، وحمدى النقاز للإيقاف، بالإضافة إلى عبد الرحمن الدح وباسم مرسى ومحمد حسن للاستبعاد الفنى، ومحمد هاشم وأحمد محسن وكريم عرفات للاستبعاد من تدريبات الفريق الأول.

ويحتل الزمالك المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.