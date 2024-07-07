الامارات | أزمة البرازيل مستمرة جيل موهوب ومحصلة "صفر"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت أزمة المنتخب البرازيلي عقب الخروج المخيب من بطولة كأس كوبا أمريكا 2024 لكرة القدم، بخسارتها أمام الأوروغواي المنقوصة عددياً 2-4 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما دون أهداف في مباراة عنيفة وغير ممتعة في لاس فيغاس، نيفادا.

واخفقت البرازيل والأوروغواي بالتسجيل في المباراة التي غاب عنها نجم هجوم البرازيل فينيسيوس جونيور بسبب ايقافه ولعب بدلاً منه المراهق إندريك للمرّة الأولى أساسياً مع "سيليساو"، وهو ابن السابعة عشرة الذي سينضمّ إلى ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهاية البطولة مقابل 64 مليون دولار، راوغ مدافعي الأوروغواي، لكنه وقع ضحية لصلابة وأحياناً خشونة خصومه.

وتواصلت أزمة المنتخب البرازيلي بعد الخروج من كأس العالم قطر 2022 رغم امتلاك المنتخب لمجموعة من المواهب على رأسهم نجمي ريال مدريد فينسيوس ورودريغو.

وودعت البرازيل البطولة بفوز يتيم من أربع مباريات، على الباراغواي 4-1 في دور المجموعات حيث تعادلت مع كوستاريكا 0-0 وكولومبيا 1-1.

واستبعد المدرّب دوريفال جونيور (62 عاماً) عن قائمة البرازيل بطلة العالم خمس مرات وكوبا أميركا تسع مرّات والتي تعاني في تصفيات مونديال 2026، لاعب الوسط كازيميرو، المهاجمين غابريال جيزوس وريشارليسون والمدافع المخضرم تياغو سيلفا، فيما غاب حارس مانشستر سيتي الإنجليزي إيدرسون بسبب الاصابة.

وقال مدرب المنتخب البرازيلي دوريفال جونيور عقب نهاية اللقاء "خرجنا من البطولة دون هزيمة لكننا غير راضين". وأردف "لم نلعب على مستوى عالٍ من الناحية الفنية، لكنني لا أتجاهل جميع هذه المباريات، أعتقد أنه كان هناك التزام وروح قتالية/ ولم يتوقف الفريق في أي وقت عن السعي لتحقيق النتيجة".

وأضاف "هذه العملية تحتاج إلى الصبر، هناك عامان للعمل قبل كأس العالم، أول شيء هو التأهل لكأس العالم لأننا نحتل المركز السادس (في تصفيات أميركا الجنوبية) وهذا الموقف يجعلنا غير مرتاحين".

وتلتقي الأوروغواي التي أكملت آخر ربع ساعة بعشرة لاعبين بعد طرد ناهيتان نانديس، في نصف النهائي مع كولومبيا الأربعاء في شارلوت، كارولاينا الشمالية، فيما تلعب الأرجنتين حاملة اللقب وبطلة العالم بقيادة ليونيل ميسي مع كندا المشاركة للمرّة الأولى في البطولة الثلاثاء في إيست راذرفورد، نيوجيرزي.