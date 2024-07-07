مصر تواصل صدراة البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 عام بالإسماعيلية

ياسر رشاد - القاهرة - واصل منتخب مصر لألعاب القوى صدارة البطولة العربية الثانية لألعاب القوى تحت 23 عام المقامة على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بعد حصد 16 ميدالية متنوعه.

وارتفع رصيد ميداليات مصر ل16 ميدالية متنوعه بواقع 8 ميداليات ذهب وخمس ميداليات فضة و3 ميداليات برونز وجاء منتخب المغرب في المركز الثاني برصيد 16 ميدالية بينهم 6 ميداليات ذهب وخمس ميداليات فضة وخمس ميداليات برونز.

وحقق شباب مصر عدد 6 ميداليات بواقع 3 ميداليات ذهب و2 ميدالية فضة و1 ميدالية برونز بينما حققت الشابات 10 ميداليات بواقع 5 ميداليات ذهب و3 ميداليات فضة و2 ميدالية برونز.

وجائت ميداليات مصر عن طريق في اليوم الأول يوسف فوزى ذهبية الوثب العالى و منار اسماعيل ذهبية 10000م مشى و شاهيناز سيد ذهبية رمى الرمح و منى على فضية 10000م مشى و ريتاج محمد فضية رمى الرمح و زياد الحسينى فضية الوثب الطويل و حبيبة حمدى برونزية 5000م جرى عباس بدوى برونزية 10000م جرى.

بينما حقق الميداليات لمصر في اليوم الثاني للبطولة يوسف بدوي ذهبية ١١٠م حواجز و مرام محمود ذهبية ١٠٠م عدو و ملك أيمن ذهبية السباعي و بلال ماهر ذهبية القفز بالزانة و سلمي عبد الحميد ذهبية الوثب الطويل و ملك أيمن فضية ١٠٠م حواجز و تامر أشرف فضية القفز بالزانة و بسنت طارق برونزية رمي القرص.

انطلقت أمس منافسات البطولة العربية الثانية لألعاب القوى تحت 23 عام بحضور الدكتور حبيب الربعان رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى والدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى و الدكتور عبدالإله الصلوي الأمين العام للاتحاد العربي لألعاب القوى والأستاذ وليد تركي المندوب الاداري وعضو مجلس ادارة الاتحاد العربي والعميد حاتم فودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ومدير البطولة و الأستاذ أحمد حمزه نائب رئيس الاتحاد المشرف على المنتخب المصري والأستاذ مجدي عبد البديع عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنه الإعلامية ولجنة الإفتتاح والمراسم والبرتوكول، والأستاذ محمد أبو فندي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنه المالية والتنظيم والأدوات،و الدكتور أمين شعبان عضو مجلس إدارة رئيس لجنه الإستقبال ولجنة التسكين والمغادرة، الدكتورة مجده الخواجة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري و العربي والأفريقي مشرفه على لجنة السكرتارية.

و تقام البطولة بمشاركة 12 دولة تونس والجزائر وسلطنة عمان ولبنان والسعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت والمغرب واليمن ومصر حيث يشارك في البطولة ما يقرب من 217 لاعب ولاعبة.