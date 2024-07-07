عبدالله السعيد ثالث الهدافين التاريخيين في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - وصل عبدالله السعيد نجم الزمالك، لرقم مميز جديد في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد تخطي رقم الأسطورة سيد الضظوي في عدد الأهداف في الدوري.

سجل عبدالله السعيد 128 هدفا ليصعد إلى المرتبة الثالثة في ترتيب هدافي الدوري المصري في التاريخ.

أحرز السعيد هدفين في مباراة الزمالك والإسماعيلي من علامتي جزاء ليتقدم لصالح الأبيض بهدفين لهدف، ويحقق إنجاز مميز بتخطي رقم "الضطوي" بالوصول لثالث الهدافين التاريخيين في الدوري الممتاز.

حيث سجل عبدالله السعيد هدف التعادل لـ الزمالك عبر ركلة جزاء في الدقيقة 77 بعدما أكدت تقنية الفيديو جود ضربة جزاء لصالح الأبيض بعد تدخل إريك تراوري على ناصر ماهر ، قبل أن يلجأ أمين عمر لمراجعة الحالة بالفيديو، قبل أن يؤكد وجود مخالفة بالفعل.

قبل أن يسجل عبدالله السعيد هدف التقدم لـ الزمالك من ضربة جزاء آخرى، في الدقيقة 81، بعدما أحتسب حكم اللقاء وجود ركلة جزاء للأبيض بعدما لمست الكرة يد عبدالسميع لاعب الإسماعيلي، ونجح “السعيد” في تنفيذها بنجاح في الشباك.



