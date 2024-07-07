بهدفي عبدالله السعيد.. الزمالك يتخطي عقبة الإسماعيلي في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الزمالك بصعوبة على الإسماعيلي بهدفين لهدف في المباراة التي جعمت بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل عبدالرحمن مجدي الهدف الأول لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 69 بعد تسديدة سكنت شباك الزمالك.

ثم أحرز عبدالله السعيد هدف التعادل لـ الزمالك عبر ركلة جزاء في الدقيقة 77 بعدما أكدت تقنية الفيديو جود ضربة جزاء لصالح الأبيض بعد تدخل إريك تراوري على ناصر ماهر ، قبل أن يلجأ أمين عمر لمراجعة الحالة بالفيديو، قبل أن يؤكد وجود مخالفة بالفعل.

بعدها أحرز عبدالله السعيد هدف التقدم لـ الزمالك من ضربة جزاء آخرى، في الدقيقة 81، بعدما أحتسب حكم اللقاء وجود ركلة جزاء للأبيض بعدما لمست الكرة يد عبدالسميع لاعب الإسماعيلي، ونجح “السعيد” في تنفيذها بنجاح في الشباك.

وتخطى عبدالله السعيد نجم الزمالك، رقم الأسطورة سيد الضظوي في عدد الأهداف في مسابقة الدوري، بعدما سجل عبدالله السعيد 128 هدفا ليصعد إلى المرتبة الثالثة في ترتيب هدافي الدوري المصري في التاريخ.

رفع الزمالك رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بعد خوضه 24 مباراة، فيما يتوقف رصيد الإسماعيلي عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر بعدما شارك في 30 مباراة.