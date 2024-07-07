بايرن ميونخ يحسم صفقة نجم الدوري الإنجليزي حتى 2029

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأحد، رسميًا، تعاقده مع الجناح الفرنسي مايكل أوليس، قادمًا من كريستال بالاس الإنجليزي بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.

وقال مايكل أوليس، للموقع الرسمي للنادي الألماني: “كانت المحادثات مع بايرن ميونخ إيجابية للغاية، وأنا سعيد للغاية باللعب الآن لصالح مثل هذا النادي الكبير”.

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وأضاف: “إنه تحدٍ رائع، وهذا بالضبط ما كنت أبحث عنه. أريد أن أثبت نفسي على هذا المستوى وأن ألعب دوراً في ضمان فوزنا بأكبر عدد ممكن من الألقاب مع فريقنا في السنوات القادمة”.

وُلِد مايكل أوليس، في لندن، وتدرج في فرق الشباب في آرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي قبل الانضمام إلى ريدينج، حيث ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في مارس 2019.

وانتقل إلى كريستال بالاس لموسم 2021/22، حيث سجل 16 هدفًا وقدم 25 تمريرة حاسمة في 90 مباراة تنافسية. ومن خلال والدته، حصل على الجنسية الفرنسية واختار تمثيل فرنسا على مستوى الشباب، حيث شارك في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا الصيف الماضي، وحتى الآن حصل على سبع مباريات دولية تحت 21 عامًا (هدف واحد).