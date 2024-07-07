نجم أتلتيك بلباو يقترب من مزاملة محمد صلاح في ليفربول

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة اقتراب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم لاعب أتلتيك بلباو، نيكو ويليامز، لمزاملة

محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقاً لـ صحيفة “ليفربول إيكو ” فإن حقيقة اهتمام فريق ليفربول بالتعاقد مع المهاجم الإسباني، نيكو ويليامز، مجرد شائعات بالفعل.

وواصلت الصحيفة أن بالرغم من أن الشرط الجزائي في عقد ويليامز مع ناديه الإسباني يبلغ 50 مليون يورو وهو مبلغ ليس كبيرًا، لكن إدارة ليفربول تعتبر أجر اللاعب يفوق إمكانيات الفريق.

وتابعت أن أجر نيكو ويليامز مع أتلتيك بلباو يبلغ 200 ألف إسترليني أسبوعياً.

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يذكر أن ويليامز شارك الموسم الماضي رفقة فريقه في 37 مباراة بجميع المسابقات، حيث أحرز 8 أهداف وقام بصناعة 16 هدفاً طوال الموسم.

ويستعد محمد صلاح للانضمام لتدريبات الفريق الجماعية لليفربول في فترة الإعداد للموسم الجديد، بداية من غد الأحد، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب مشاركته مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2026.