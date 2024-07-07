غيابات الاهلي أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي قبل مواجهة نظيره طلائع الجيش في المباراة المقرر لها مساء غد الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي المارد الأحمر نظيره طلائع الجيش، في تمام السابعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

غيابات الاهلي أمام طلائع الجيش

يغيب عن صفوف النادي الاهلي، كل من: بيرسي تاو، التونسي علي معلول وحارسي المرمى مصطفى مخلوف، فيما يغيب أحمد نبيل “كوكا”، وحمزة علاء، لتواجدهما مع المنتخب الأولمبي بمعسكره التحضيري لأولمبياد باريس 2024.

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وشهد مران الفريق الجماعي الذي اقيم اليوم الأحد، عودة اللاعب بيرسي تاو إلى التدريبات الجماعية تدريجيًا بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده.

وعقد المدير الفني مارسيل كولر محاضرة فنية مع اللاعبين لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة، حصدها الأحمر من 22 مباراة، فيما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، حصدها من 26 مباراة.