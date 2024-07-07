الشعراوي يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية ،أن الدولي الإيطالي ستيفان شعراوي لاعب نادي روما يقترب من الانتقال إلى نظيره يوفنتوس، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لـ صحيفة “لاجازيتا” الإيطالية، أشارت أن يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع الشعراوي في الصيف، ويقدر خبرة اللاعب الإيطالي ومكانته المخضرمه وقدراته الهجومية أيضًا.

وكان الشعراوي قد أدلى من قبل بتصريحات إنه ينوي الاستمرار مع فريق روما، ويشعر بالسعادة حيث يعتبر جزءا من فريق المدرب دانيلي دي روسي، وإنه على استعداد لتخفيض راتبه من أجل تمديد فترة بقائه مع الذئاب.

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وواصلت التقارير أن روما لن يمانع رحيل الشعراوي رغم تمسك اللاعب بهم في حالة وصول عرض جيد من يوفنتوس، حيث إن عقده ينتهي في صيف 2025، بنهاية الموسم المقبل.

يذكر أن ستيفان الشعراوي لعب من قبل في ميلان الإيطالي، ثم رحل إلى موناكو الفرنسي، ومن ثم عاد عبر بوابة روما.