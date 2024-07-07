جوميز يشيد بناشئي الزمالك بعد الفوز على الإسماعيلي ويوجه طلبًا بعد وفاة رفعت

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، أن مباراة فريقه ضد الإسماعيلي في الدوري الممتاز كانت فرصة سانحة لاكتشاف مواهب شابة قادرة على تمثيل النادي في المستقبل.

وأشار جوميز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إلى أن الزمالك واجه صعوبة في خلق فرص التسجيل، ولم يقدم أفضل أداء له، لكنه أشاد بقدرة اللاعبين على تغيير النتيجة وتحقيق الفوز.

وأوضح المدير الفني أنه دفع بـ أحمد رفاعي وهو مصاب بسبب النقص العديد ومصطفى الزناري العائد من الإصابة، وأن الإسماعيلي قدم مباراة جيدة بفضل لاعبيه المميزين.

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وعلى الرغم من عدم رضاه عن الأداء بشكل كامل، إلا أن جوميز أعرب عن سعادته بمشاركة 3 لاعبين لأول مرة مع الفريق الأول، مشيرًا إلى أن أحمد مجدي قدم مباراة جيدة.

وأكد جوميز أنه يحرص على إتاحة الفرصة أمام الناشئين، لكنه شدد على ضرورة الموازنة بينهم وبين اللاعبين الكبار، وهو ما دفعه إلى الاعتماد على تشكيل مزيج في مباراة الإسماعيلي.

كما ذكر جوميز أنه دفع بعمار ياسر في مركز الهجوم رغم أن مركزه الأساسي هو جناح أيسر وأدى لقاء قوي.

واختتم جوميز حديثه بالتعبير عن حزنه لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، مؤكدًا على ضرورة توفير تجهيزات طبية أفضل في جميع الملاعب تحسبًا لأي حالات طارئة.