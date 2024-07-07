موعد ومكان عزاء أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي مودرن سبورت، في بيان رسمي، موعد عزاء اللاعب الراحل أحمد رفعت، والذي وافته المنية فجر أمس السبت 6 يوليو 2024، بعد تدهور حالته الصحية.

وقال بيان مودرن سبورت، إن عزاء المغفور له أحمد رفعت لاعب الفريق ومنتخب مصر، يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب بقاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي.

وأعلن نادي مودرن فيوتشر، وفاة أحمد رفعت، إثر تدهور حاد في حالته الصحية، والتي نقل بعدها إلى المستشفى، وكان رفعت تعرض لأزمة قلبية، في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس 2024، وسقط مغشيا عليه في الملعب دون تدخل أحد معه، ليدخل في غيبوبة ويجري عدة عمليات جراحية.