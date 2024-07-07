"حفاظاً على سلامة اللاعبين".. مجلس الوزراء يوافق على تعديل موعد مباريات الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تعديل موعد مباريات الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، ليتم بدء المباريات بداية من الساعة الخامسة والنصف مساءً بدلاً من الساعة الرابعة عصراً.

وجاء هذا القرار بناءً، على ما تم عرضه من قبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن تأجيل موعد بداية مباريات الدوري المصري، حفاظاً على سلامة اللاعبين خاصة في ظل التوقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، بشأن موعد بدأ تطبيق القرارات الجديدة.

وسوف تشهد الفترة المقبلة، الإعلان بشكل رسمي من قبل رابطة الأندية المحترفة، عن المواعيد الجديدة للمباريات بعد التعديل.

أقرأ أيضًا:

لافتة طيبة من لاعبي المصري وبلدية المحلة تجاه أحمد رفعت قبل بداية لقائهما (فيديو)

"ثلاثي هجومي".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الإسماعيلي بالدوري