بثنائية السعيد.. الزمالك يفوز على الإسماعيلي في الدوري المصري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الإسماعيلي التسجيل في الدقيقة 69 عن طريق عبدالرحمن مجدي، وعادل عبدالله السعيد النتيجة للزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 77.

ولم يمر سوى 3 دقائق، واحتسب أمين عمر حكم المباراة ركلة جزاء أخرى للزمالك، ترجمها السعيد إلى هدف ثاني.

وشهدت مباراة الزمالك والإسماعيلي، عدة لافتات للراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الذي وافته المنية فجر أمس السبت، ووقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد قبل المباراة، كما ارتدى الثنائي شارة سوداء.

ورفعت جماهير الزمالك في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، "تيفو" باسم رفعت، كما رفعت لافتة كُتب عليها: "توقف قلبه وأوجع قلوبنا، في الجنة يا رفعت".

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 35 في المركز العاشر، في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الثالث عشر، برصيد 31 نقطة.