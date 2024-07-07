"بعد الفوز على الدراويش".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الإسماعيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 30 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده عند النقطة رقم 41 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة رقم 34 في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الزمالك المقبلة:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره طلائع الجيش، يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو الجاري، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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