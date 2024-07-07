شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى لكرة القدم للمشى ينعى أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 08:59 م

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم للمشي، برئاسة الدكتور محمود العوضي، أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، والذي وافته المنية أمس السبت.

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم للمشي بخالص التعازي لأسرة اللاعب الراحل، وزملائه ومحبيه، وأسرة كرة القدم بشكل خاص والرياضة المصرية بشكل عام.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم للمشي أن أحمد رفعت كان مثالًا ونموذجًا يُحتذى به في الالتزام والأخلاق داخل وخارج الملعب، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.