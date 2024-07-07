شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الإسماعيلى 2 - 1 ويتقدم مركزين فى جدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره الإسماعيلى بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم عبد الرحمن مجدى للإسماعيلى، ثم سجل عبد الله السعيد هدفين للزمالك من ضربتى جزاء، لينفرد بالمركز الثالث بقائمة هدافى ترتيب الدورى المصرى على مر التاريخ برصيد 128 هدفا، حيث يتصدر حسن الشاذلى نجم هجوم الترسانة الأسبق والكرة المصرية ترتيب الهدافين التاريخيين في الدوري المصري، برصيد 176 هدفا ، يليه حسام حسن في المركز الثانى برصيد 168 هدفا أحرزهم على مدار مسيرته الكروية، والتي زينها بارتدائه بقميص قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الـ 7 برصيد 41 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الـ 14 برصيد 31 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.

وجاءت أحداث الشوط الأول بين الفريقين هادئة، حيث لم يشهد الشوط هجمات خطرة تذكر، وانحصرت الكرة فى وسط الملعب مع بعض الهجمات على استحياء.

ومع انطلاق الشوط الثاني حاول الزمالك السيطرة على مجريات اللقاء والاستحواذ على الكرة، وفى الدقيقة 68 دفع جوميز بعبد الله السعيد وسيف الجزيرى وناصر ماهر ونبيل دونجا بدلاً من موتيابا وأحمد مجدي وعمار ياسر ومحمد السيد.

وفى الدقيقة 69 سجل عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلى هدف التقدم لفريقه فى شباك الزمالك، وفى الدقيقة 75 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الزمالك سجل منها عبد الله السعيد هدف التعادل.

وفى الدقيقة 83 احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لصالح الزمالك، سجل منها عبد الله السعيد الهدف الثانى فى شباك الدراويش.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: محمد عاطف – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر، خط الوسط: محمد أشرف "روقا"– محمد السيد - ترافيس موتيابا - مهاب ياسر – إبراهيما نداي، خط الهجوم: عمار ياسر.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر عبد العزيز وحازم أسامة و سيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر ويوسف أوباما و مصطفى شلبي وسيف الجزيري.

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من: حراسة المرمى: كمال السيد، لدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقى، محمد نصر، عماد حمدى، الوسط: هشام محمد، مروان حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، إيريك تراورى، والهجوم: خالد النبريصى.

وغاب عن الإسماعيلى كل من: أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزى وأحمد الشيخ للإصابة، وحمدى النقاز للإيقاف، بالإضافة إلى عبد الرحمن الدح وباسم مرسى ومحمد حسن للاستبعاد الفنى، ومحمد هاشم وأحمد محسن وكريم عرفات للاستبعاد من تدريبات الفريق الأول.



الزمالك



السعيد



عبد الرحمن مجدي



عبدلله السعيد



عمر جابر



فرحة فرحه الزمالك



فرحه عبد لله بالهدف الاول



لحظه هدف السعيد