شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور كهربا وبيرسى تاو فى مران الأهلى الجماعى قبل مواجهة الطلائع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة.

وانتظم محمود كهربا لاعب الأهلي في مران فريقه الجماعي اليوم الأحد في بداية التحضير لمباراته أمام طلائع الجيش غدًا الإثنين، في ختام منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، بعدما تم استبعاده من آخر مباراتين أمام طلائع الجيش والداخلية بسبب التراخي في أداء تدريبات اللاعبين المستبعدين من مباراة فاركو الماضية.

كما شهد المران انتظام بيرسي تاو في التدريبات الجماعية تدريجيًّا عقب انتهاء برنامجه التأهيلي وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده في العضلة الخلفية.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض النقاط الفنية، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش غدًا في الدوري الممتاز.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال تدريبات بدنية متنوعة للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا فنيًّا وبدنيًّا متنوعًا شارك فيه رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف.

واختتم المدير الفني المران بفقرة من التدريبات الفنية وتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في السابعة من مساء غد الإثنين، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز.



كهربا



تاو من المران



تاو