شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يكتفى بالتعادل السلبى مع سيراميكا فى "دورى NILE" والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 09:04 م

تعادل فريق الجونة مع سيراميكا سلبيا في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ30 الدوري المصري الممتاز.

بهذا التعادل وصل الجونة للنقطة 32 في المركز الـ13 بجدول الدوري، بينما ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 41 في المركز التاسع.

وضم تشكيل الجونة كلا من:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: كمال أبو الفتوح، أحمد حامد شوشة، أحمد عبد الرسول، أحمد محمود

الوسط: نور السيد، رضا صلاح، محمد الدغيمي، سيف الدين شيكا، أيمن سعد موكا

الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا

بينما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: فيڤور اكيم - سعد سمير -رجب نبيل - خالد صبحي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صامويل أمادي - احمد القندوسي - محمد توني .

خط الهجوم: چون إيبوكا - أحمد ياسر ريان.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - أحمد بيكهام - عبد الرحمن بودي - محمد فايز - احمد بلحاج - نور علاء - مروان عثمان - احمد القرموطي - محمد عادل.