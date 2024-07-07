شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى سليمان رجل مباراة الجونة وسيراميكا فى "دورى NILE" والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 09:14 م

حصل صبحي سليمان حارس مرمى الجونة على جائزة رجل مباراة فريقه أمام سيراميكا والتي انتهت بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ30 الدوري المصري الدوري.

بهذا التعادل وصل الجونة للنقطة 32 في المركز الـ13 بجدول الدوري، بينما ارتفع رصيد سيراميكا للنقطة 41 في المركز التاسع.

وضم تشكيل الجونة كلا من:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: كمال أبو الفتوح، أحمد حامد شوشة، أحمد عبد الرسول، أحمد محمود

الوسط: نور السيد، رضا صلاح، محمد الدغيمي، سيف الدين شيكا، أيمن سعد موكا

الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا

بينما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: فيڤور اكيم - سعد سمير -رجب نبيل - خالد صبحي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صامويل أمادي - احمد القندوسي - محمد توني .

خط الهجوم: چون إيبوكا - أحمد ياسر ريان.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - أحمد بيكهام - عبد الرحمن بودي - محمد فايز - أحمد بلحاج - نور علاء - مروان عثمان - أحمد القرموطي - محمد عادل.