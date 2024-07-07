شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

حصد عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت بينهما اليوم الأحد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة عقب انتهاء المباراة من مراقب اللقاء في أرضية الملعب.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة.

وانفرد عبد الله السعيد صانع ألعاب الزمالك، بالمركز الثالث بقائمة هدافى ترتيب الدورى المصرى برصيد 128 هدفًا بعدما نجح في إحراز هدفى فريقه في مرمى الإسماعيلى بالمباراة المقامة حاليًا باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة الـ30 للمسابقة متفوقًا على السيد الضطوى الذى حل رابعًا برصيد 127 هدفًا.

ونجح عبد الله السعيد في إحراز هدفى الزمالك من ركلتى جزاء واللذين احتسبهما أمين عمر حكم اللقاء، ليتصدى لهما اللاعب الدولى وينجح في إحرازهما ليصل للهدف 128.

ويتصدر حسن الشاذلى نجم هجوم الترسانة الأسبق والكرة المصرية ترتيب الهدافين التاريخيين في الدوري المصري، برصيد 176 هدفا، يليه حسام حسن في المركز الثانى برصيد 168 هدفًا أحرزها على مدار مسيرته الكروية، والتي زينها بارتدائه بقميص قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.