شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد وعمر عبد العزيز يخضعان لكشف منشطات بعد لقاء الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع عبد الله السعيد وعمر عبد العزيز ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكشف المنشطات عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره الإسماعيلى بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم عبد الرحمن مجدى للإسماعيلى، ثم سجل عبد الله السعيد هدفين للزمالك من ضربتى جزاء، لينفرد بالمركز الثالث بقائمة هدافى ترتيب الدورى المصرى على مر التاريخ برصيد 128 هدفا، حيث يتصدر حسن الشاذلى نجم هجوم الترسانة الأسبق والكرة المصرية ترتيب الهدافين التاريخيين في الدوري المصري، برصيد 176 هدفا، يليه حسام حسن في المركز الثانى برصيد 168 هدفا أحرزها على مدار مسيرته الكروية، والتي زينها بارتدائه بقميص قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الـ 7 برصيد 41 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الـ 14 برصيد 31 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.