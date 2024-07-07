شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينجح فى تجديد تعاقده مع كريم العراقى لمدة ثلاثة مواسم والان مع تفاصيل الخبر

أتم مجلس إدارة النادي المصري إجراءات تجديد التعاقد مع كريم العراقي نجم خط دفاع الفريق، وذلك بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من بداية الموسم المقبل 2025/2024، وحتى نهاية موسم 2027/2026.

جاءت تلك الخطوة بعد الجلسة التي جمعت بين كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي واللاعب كريم العراقي عقب نهاية مباراة اليوم أمام بلدية المحلة والتي انتهت بفوز المصري بهدف دون مقابل.

جدير بالذكر أن اللاعب كريم العراقي والبالغ من العمر 27 عامًا ويشغل مركز الظهير الأيمن كان محط اهتمام عدد كبير من أندية الدوري الممتاز بعد المستوى الطيب الذي قدمه اللاعب على مدار المواسم الماضية مع المصري والذي جعله الظهير الأيمن الأساسي لمنتخب مصر الأوليمبي المشارك في أوليمبياد طوكيو الماضية لسنوات، إلا أن تلك الجلسة التي جمعت بين الأستاذ كامل أبو علي واللاعب كان لها كلمة السر في تجديد تعاقد اللاعب مع المصري خاصة أنه يعد أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق.

وقرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية لثلاثة أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الخميس المقبل على استاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادًا لمباراته بالجولة الحادية والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق المقاولون العرب والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد الموافق الحادي والعشرين من يوليو الجاري على استاد برج العرب.

كان المصري قد نجح اليوم في تحقيق فوزه الثالث على التوالي بعد تغلبه على نظيره بلدية المحلة بهدف وحيد سجله ميدو جابر، ليرتفع رصيد النسور الخضر إلى النقطة الحادية والخمسين، مواصلًا حفاظه على المركز الثالث.