شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن يكشف عن جدول مباريات منتخب مصر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب، وجاءت كالتالي:

من 2 لـ10 سبتمبر 2024، سيلعب منتخب مصر أمام كاب فيردي في الجولة الأولى، ثم يحل ضيفًا على بوتسوانا في الجولة الثانية.

من 7 لـ15 اكتوبر 2024، يستضيف منتخب مصر شقيقه المنتخب الموريتاني في الجولة الثالثة، ثم يحل ضيفًا عليه في الجولة الرابعة.

من 11 لـ19 نوفمبر 2024، يلعب المنتخب المصري أمام كاب فيردي خارج ميدانه في الجولة الخامسة، ثم يستضيف بوتسوانا في ختام مبارياته بالتصفيات.

يذكر أن قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي سوف يستضيفها المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025، حتى 18 يناير من عام 2026، قد أسفرت عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة، وتضم معها منتخبات كاب فيردي وموريتانيا وبتسوانا.