شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوافق على عرض الرجاء المغربى لاستعارة كريستو والان مع تفاصيل الخبر

رحب مسئولو النادي الأهلي بانتقال التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق، إلى نادي الرجاء المغربي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعدما خرج اللاعب من حسابات الفريق الأحمر في الفترة الماضية، قبل أن يعود للقلعة الحمراء بنهاية الموسم المقبل.

ولا يشارك كريستو مع الأهلي في المباريات الرسمية، حيث غاب لفترة طويلة، قبل أن يعود للظهور مع النسور الحمر في مباراة الداخلية الماضية التي شهدت مشاركة اللاعب التونسي بديلا.

وأكد مصدر بالأهلي أن النادي وافق على انتقال كريستو للرجاء المغربي على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل الحصول على مبلغ مالي بقيمة 200 ألف دولار، مع عدم وضع بند أحقية شراء الرجاء للاعب الأهلي عقب انتهاء مدة الإعارة.

وأوضح المصدر أن الأهلي يرفض وضع بند أحقية الشراء في عقد كريستو لإيمانهم بقدرات اللاعب كونهم يملك موهبة ولديه قدرات فنية عالية، وسيكون مفيدا للفريق الأحمر في المستقبل.

يذكر أن إدارة الأهلي ترتبط بعلاقات قوية مع إدارة الرجاء المغربي، وهو ما سهل المفاوضات بين الناديين بشأن انتقال كريستو للعب بقميص الرجاء.