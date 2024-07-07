الزمالك يقلب الطاولة على الإسماعيلي بثنائية عبدالله السعيد

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره الإسماعيلى بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم عبد الرحمن مجدى للإسماعيلى، ثم سجل عبد الله السعيد هدفين للزمالك من ضربتى جزاء.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الـ 7 برصيد 41 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الـ 14 برصيد 31 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.