فالكونز يحصد أول ألقاب كأس العالم للرياضات الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن فريق فالكونز السعودي من تحقيق أول ألقاب كأس العالم للرياضات الالكترونية، الحدث الأكبر في تاريخ الألعاب، بعد فوزهم باللعبة الشهيرة «كول أوف ديوتي: وورزون» ليصبحوا بذلك في صدارة ترتيب أندية كأس العالم للرياضات الالكترونية برصيد 1000 نقطة.

ووسط حضور جماهيري غفير في «SEF أرينا»، أقيمت منافسات المرحلة النهائية من البطولة، إذ نجح «فالكونز» الذي ضمّ كل من: الأمريكي زافيير سينسون، ومواطنه أندرو دياز، والتونغي كاسيميلي تونغاموا، في تقديم مستوى رائع وحصل على 227.9 نقاط وضعتهم في صدارة الترتيب متقدمين بفارق 10 نقاط على الفريق البريطاني Fnatic الذي حلّ في المركز الثاني، فيما حقق الفريق السعودي «تويستد مايندز» إنجازا آخر للمملكة بحصوله على المركز الثالث بعد تحقيقه 179.3 نقطة.

وبلغ مجموع جوائز «كول أوف ديوتي: وورزون» مليون دولار، ذهب الجزء الأكبر منها إلى أصحاب اللقب بحصولهم على مبلغ 200,000 دولار، وحصل أصحاب الوصافة على مبلغ 150,000 دولار، وكان نصيب المركز الثالث منها 100,000 دولار، كما توج لاعب فريق « فالكونز» زافيير سينيون بلقب أفضل لاعب في البطولة وحصل على الجائزة البالغة 50,000 دولار.