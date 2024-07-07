محمد قدوس يرغب في البقاء مع وست هام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد تألقه اللافت مع نادي وست هام الإنجليزي في موسم 2023-24 ارتبط الغاني محمد قدوس بالانتقال إلى دوري روشن السعودي هذا الصيف، وتحديدا الهلال.

لكن النجم الدولي أجرى مقابلة مع صحيفة «ماركا» الإسبانية أمس، أشار من خلالها إلى نيته البقاء مع وست هام، وعدم المغادرة خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

وقال اللاعب المطلوب في دوري روشن السعودي «إنه متحمس للغاية لوصول المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي، مدرب وست هام الجديد»، وأضاف «هو مدرب ملتزم بكرة القدم الهجومية، وكوني لاعبًا مهاجمًا، لا يمكنني أن أطلب المزيد».

وتابع قدوس «أتمنى أن أتعلم المزيد، وأواصل التحسن تحت قيادته، فهو يريد أن يأخذ النادي لمستوى آخر، وهو ما يريده اللاعبين كافة، هدفنا هو العودة إلى المسابقات الأوروبية، بعدما فشلنا في التأهل خلال الموسم الماضي».

وأضاف «أفضل طريقة لتحقيق الأهداف الجماعية، هي مواصلة تحسين الأرقام القياسية التي حققتها في الموسم الماضي، سأحاول تسجيل المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة».

وكانت مسابقة دوري روشن السعودي قد شهدت صعودا ملحوظا في الفترة الماضية، بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، وهو ما أسفر عن التعاقد مع نجوم من العيار الثقيل.

ويرتبط اللاعب صاحب الـ23 عاما بعقد مع وست هام إلى يونيو 2026، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 50 مليون يورو، استنادا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وأمضى قدوس 3 مواسم متتالية مع أياكس، ثم انتقل إلى تجربة جديدة في إنجلترا، حيث واصل التألق في الملاعب الإنجليزية خلال موسمه الأول مع فريق المطارق، وسجل 18 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة، خلال 48 مباراة عبر كل المسابقات، مما جعله مطلوبا في دوري روشن السعودي.

الغاني محمد قدوس: