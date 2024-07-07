شكرا لقرائتكم خبر انتقال ​آرثر ثيت​ إلى ​الاتحاد على وشك الانهيار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن صفقة انتقال اللاعب الدولي البلجيكي ​آرثر ثيت​ إلى نادي ​الاتحاد السعودي​ خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024 مهددة بالفشل.

وقال رومانو على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس» «انتقال ثيت إلى الاتحاد على وشك الانهيار، بعد أن أكمل المدافع البلجيكي الفحوص الطبية في باريس وكانت العقود قيد المراجعة، وكلها جاهزة للتوقيع. عرقلت التعقيدات الداخلية في النادي السعودي الصفقة».

وكانت تقارير صحفية ألمحت إلى أن نادي الاتحاد السعودي يعيش في غليان وسط أنباء عن تقدم لؤي ناظر رئيس النادي باستقالته بعد 16 يوما فقط من فوزه بالتزكية بسبب اعتراضه على وجود تدخلات من جانب أحد اللاعبين وسط اتهامات للفرنسي كريم بنزيما، فيما يتعلق بالصفقات الجديدة ومطالبته بالتعاقد مع المدرب ​كريستوف غالتييه​، بدلا من الإيطالي ​ستيفانو بيولي​.

وكانت مصادر عديدة قد أكدت في الأيام الماضية أن بيولي أوصى بالتعاقد مع آرثر ثيت مدافع فريق رين الفرنسي؛ ليكون صفقة الاتحاد الأولى خلال الميركاتو الصيفي 2024.

وذكرت تقارير أن اللاعب الدولي البلجيكي أكمل الفحص الطبي بنجاح، ووقع بالفعل عقدا مع النادي الجداوي لمدة 3 سنوات، مع خيار التمديد لعام آخر حتى 2028، مقابل حصول رين الفرنسي على مبلغ تصل قيمته إلى 18 مليون يورو.

وانضم ثيت إلى رين الفرنسي في يوليو 2022 قادما من بولونيا الإيطالي، وقبل أيام أنهى اللاعب مشاركته الدولية مع المنتخب البلجيكي، الذي ودع كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، بعد الخسارة من فرنسا 1-0 في ثمن النهائي.