شبانة : أحمد رفعت كان يعاني من عيب خلقي في القلب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الكرة المصرية تعيش أسبوع حزين بعد وفاة أحمد رفعت، والذي كشفت وفاته العديد من الأزمات منها الأهمال والمزايدات والمتكاسلين، ومحاولات ظهور البعض بدموع زائفة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "سأقول بعض الأمور والحقائق حتى لو كان هناك البعض يرى الأمور بشكل مختلف، لقد جعلنا وفاة أحمد رفعت "جريمة قتل"، وتم اطلاق الاتهامات عن طريق البرامج والسوشيال ميديا، ولكن لم يقترب أحد من الحقيقة، وأن يتم الحديث مع الأطباء الذين تولوا علاج اللاعب.. وهل قلبه توقف من الحزن أم لسبب طبي؟".

وأضاف: "الجميع سار على وتيرة الحزن واللعب على وتر الانسانية والعواطف والمشاعر لاكتساب شهرة فقط، لكن الحقيقة التي أعلمها منذ شهرين بأن اللاعب يعاني من مشكلة في القلب وعيب خلقي، وعندما علمت ذلك رفضت الحديث عنه في الإعلام للمحافظة على شعور اللاعب بعدما قام من الانتكاسة الأولى ورغبته القوية في اللعب مرة آخرى، وعدم اقتناعه بأنه من المستحيل أن يعود للملاعب, فهو كان يعاني من عيب خلقي في الشريان التاجي".