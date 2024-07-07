ميكالى يرحب بزيزو فى معسكر المنتخب الأوليمبي

ياسر رشاد - القاهرة - رحب ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي بالنجم الكبير أحمد سيد زيزو عقب وصوله إلى معسكر المنتخب الأوليمبي تمهيدا للمشاركة معه ضمن قائمة الكبار فى أولمبياد باريس 2024 .

وينتظم المنتخب الأوليمبي تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى فى معسكر مغلق بالقاهرة يختتم الأربعاء المقبل قبل المغادرة إلى مدينة بوردو الفرنسية لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق يومي 14 و17يوليو الجاري ثم السفر إلى مدينة نانت الفرنسية استعدادا لأول لقاء رسمي مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو .

وكان محمود حرب المدير الإداري أول من استقبل زيزو ، هذا وسبق زيزو فى الانضمام للمعسكر الأوليمبي النجم الدولى محمد النني ،وحرص ميكالى على إقامة لقاء بين النني وزيزو وكل اللاعبين فى أجواء إيجابية أكثر من رائعة شهدت صافح خلالها النني وزيزو كل لاعبي المنتخب الأوليمبي فى وجود الجهاز الفني بالكامل .

ويضم الحهاز الفني ميكالى المدير الفني وتياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس وليونياردو مخطط أحمال وجواو محلل اداء ومحمود حرب المدير الإداري ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وخالد سرحان المترجم ود.صلاح عاشور اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي ومحمد عبد الحكيم واحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي